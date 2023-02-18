Фигуристка Валиева снялась в новом музыкальном клипе певицы Подольской

Валиева в ролике играет повзрослевшую героиню. Когда она совершила прыжок, который не удался ее матери, становится первой, кто выполнил этот сложный элемент.

По словам Подольской, она написала эту песню во время участия в «Ледниковом периоде». Наталья прониклась проблемами спортсменов и решила их поддержать композицией. Артистка пригласила на съемки Камилу, которая на Олимпиаде-2022 попала в скандал с допингом.

[media= ]