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Фигуристка Валиева снялась в новом музыкальном клипе певицы Подольской

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Фигуристка Валиева снялась в новом музыкальном клипе певицы Подольской
Знаменитости
Фото из открытых источников

Фигуристка Камила Валиева вновь снялась в клипе. Знаменитая спортсменка стала героиней видеоролика Натальи Подольской на композицию «Не отвернусь».

Ролик начинается с того, что героиня, будучи маленькой, смотрит кассету с прокатом матери. Та когда-то занималась фигурным катанием. Но это не понравилось отцу, который хочет, чтобы девочка занималась гимнастикой. Мужчина решил уйти из семьи. Мама поддержала увлечение дочки, подарила ей коньки, регулярно начала водить на тренировки.

Валиева в ролике играет повзрослевшую героиню. Когда она совершила прыжок, который не удался ее матери, становится первой, кто выполнил этот сложный элемент.

По словам Подольской, она написала эту песню во время участия в «Ледниковом периоде». Наталья прониклась проблемами спортсменов и решила их поддержать композицией. Артистка пригласила на съемки Камилу, которая на Олимпиаде-2022 попала в скандал с допингом.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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