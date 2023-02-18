Глава Красногвардейского района Разумишкин ушел от ответа на вопрос о стоимости благоустройства Заневского парка

Петербургские чиновники не смогли проконтролировать ход работ в Заневском парке, что привело к существенному затягиванию сроков сдачи объекта. Это далеко не первый значимый для петербуржцев проект, который срывается по вине Смольного.

15 февраля на телеканале «Санкт-Петербург» состоялся эфир программы «Петербург — город решений. Благоустройство города». Одним из спикеров стал глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин. Однако чиновник уклонился от вопроса ведущей эфира Ирины Степановой о том, сколько средств из бюджета города было затрачено на благоустройство Заневского парка.

«Безусловно, деньги, которые были затрачены, — это существенные деньги, потому что приходилось действительно некоторые работы проводить очень аккуратно. Это факт. Подрядчики, опять же сразу скажу, у них есть гарантийный срок и мы видели, что часть работ была выполнена не очень корректно. Спешили, безусловно. Поэтому в течение одного года не получилось сделать благоустройство Заневского парка. Мы очень хотели с Ларисой Викторовной (заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова) это, но был второй этап, в результате которого те недочеты, те не очень качественные работы были заменены и заменены естественно бесплатно для бюджета», — уклонился от ответа Евгений Разумишкин.

Таким образом глава районной администрации фактически признался, что с его стороны и со стороны Комитета по благоустройству контроль за ходом работ в Заневском парке был слабым, что могло повлечь существенное затягивание сроков сдачи объекта.

Напомним, это далеко не первый значимый для петербуржцев объект, открытие которого срывается из-за попустительства чиновников. В пример можно привести затянувшееся благоустройство «Зима-лето парка» в Металлострое со скейт-площадкой и прогулочной зоной, который обещали открыть в сентябре 2021 года. Однако в октябре 2022 года на объекте продолжали работать строители и техника.

Еще один наглядный пример – срыв открытия Дома книги на Невском проспекте. Чиновники несколько раз переносили сроки сдачи объекта после реставрации. При этом журналисты подчеркивали, что друг губернатора Александра Беглова Вагиф Мамишев «помогла» бывшему арендатору Дома Зингера АО «Петербургский Дом книги». После такой «помощи» долг акционерного общества лишь вырос до 239,1 миллиона рублей.