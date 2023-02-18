Гудков после критики СВО и закрытия «Вечернего Урганта» продолжает зарабатывать в России

Александр Гудков после резкой критики спецоперации (СВО) на территории Украины и закрытия «Вечернего Урганта», которое выходило на Первом канале, продолжает зарабатывать в России. На корпоративах юморист получил миллионы рублей.

Александр в последнее время часто бывает за рубежом. За границей он сейчас живет, а в РФ прилетает только на заработки. Обычно юморист здесь долго не задерживается. Декабрь минувшего года стал для него исключением.

В начале месяца шоумен являлся ведущим закрытого мероприятия, организованного неким бизнесменом. Затем началось время новогодних корпоративов. Одно выступление комика стоило около 2-х миллионов рублей.

После того как Гудков заработал деньги, вновь отправился за границу. Остановился он в Каире. Артист регулярно дает за границей. Недавно Александр провел выступление в Грузии. Теперь звезда собирается в евротур.

Добавим, что слухи об окончательном отъезде Гудкова из РФ, которые появились в Сети после скандальной пародии «Я – узкий», оказались неправдой. Артист тогда улетел в ОАЭ, но через несколько дней вернулся назад в Москву.