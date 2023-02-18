Ирина Безрукова призналась, что работа в театре помогла ей воссоединиться с экс-супругом

Ирина Безрукова была в браке со звездой телесериала «Бригада» Сергеем Безруковым целых 15 лет. После громкого развода и слухов о изменах актер нашел счастье со сценаристом РФ Анной Матисон. У них подрастают трое детей.

Как оказалось, после разрыва Ирина продолжает работать со своим экс-супругом. Сергей - художественный руководитель Московского Губернского театра, где тоже работает артистка.

«Конечно же, были у нас разные периоды, снова напомню, что мы обычные люди. Женщина и мужчина. С чувствами, мыслями, взглядами», – говорит Безрукова.

Бывшие супруги не просто пересекаются время от времени, они образовали творческий тандем. Звезда кино этому воссоединению рада.

«Буквально сейчас с Сергеем Витальевичем мы работаем над новым проектом. В творческом тандеме впервые режиссер – актриса», – рассказала Ирина, отметив, что речь идет о спектакле «Репетиция банкета».