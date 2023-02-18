Киркоров признался, что расплакался во время съемок видеоклипа на песню «Если ты уйдешь»

Филипп Киркоров не смог сдержать слез во время съемок очередного видеоклипа. Оказалось, что поп-короля сильно растрогали кадры из кинофильма «Нюрнберг», к которому артист имеет непосредственное отношение.

Певец записал хит на балладу Андрея Резникова, сына композитора. Режиссер Николай Лебедев посчитал его идеальным саундтреком к своей новой работе. Так и был создан видеоклип. В него вошли кадры из «Нюрнберга». Некоторые так тронули сердце Киркорова, что у него навернулись слезы.

«Это история о любви. Ох, как забыть мою историю. В любом случае в ролик не войдут планы со слезой. Попросил Лебедева убрать их. Нужно, чтобы плакали в зале, а не плакал артист», — сказал Филипп Бедросович.

Также исполнитель добавил, что Николай Лебедев является его любимым режиссером современности. Съемки в его лентах для поп-короля — настоящая мечта. Кинодеятель тоже не против сотрудничества с музыкантом и в настоящее время активно ищет для него подходящую роль.