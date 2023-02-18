Клава Кока «не покинет чат» в телешоу «Ну-ка, все вместе». Битва сезонов

17 февраля 2023 года в 21:30 на канале "Россия 1" состоялся третий отборочный тур самого яркого вокального проекта «Ну-ка, все вместе! Битвы сезонов». Гостьей в эту пятницу впервые стала певица Клава Кока. В начале она исполнила одну из своих композиций, а затем присоединилась к членам жюри.

По словам артистки, ее удивили практически все участники. Особое внимание Клава обратила на Яну Блиндер, финалистку первого сезона. Жюри в этом году разочаровалось в ней, отметив, что певица потеряла индивидуальность. На этот раз девушка покорила всех и сумела набрать 97 баллов

Напомним, победитель суперсезона получит приз: возможность открыть юбилейный сезон проекта песней от знаменитого автора хитов Олега Влади. С каждым туром сотне звезд становится сложнее выбирать лучшего. Пока лишь некоторые участники "подняли" со своих мест всю сотню.