Белгородец впервые выступит в финале вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале

В 10 юбилейном сезоне вокального телешоу «Голос. Дети», которое выходит на Первом канале, Белгородскую область представил 13-летний Константин Горишняков. Во время слепых прослушиваний после исполнения парнем композиции «Нас бьют, мы летаем» к нему повернулись все три наставника: рэпер Баста, певица МакSим, певец Егор Крид. Но юный артист пошел к Басте.

После выступления в тройках Костантин покинул проект, однако в дополнительном туре вернулся. В прямом эфире, который прошел 17 февраля, Горишняков спел песню Александра Маршала «Орёл». Этот хит вошел в сольный альбом знаменитого музыканта «Может быть» в 1998 году и прозвучал на «Голосе» впервые.

По итогам голосования белгородец, Павел Зилев (из команды МакSим) и Софи Сингх (из команды Егора Крида) прошли в заключительный этап. Финал музыкального проекта состоится 22 февраля 2023 года в 21:45 в прямом эфире. Зрители определят победителя прямым голосованием.