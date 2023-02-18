Кристина Орбакайте рассказала о семейных приключениях после эмиграции из РФ старшего сына

Кристина Орбакайте с семей давно живет в США. Осенью минувшего года к звездной маме перебрался ее старший сын Никита Пресняков. Артистка регулярно приезжает в РФ на заработки. Она не только выступает на сцене как певица, но и снимается в кино.

При этом про бегство наследника из России дочь Пугачевой ранее не высказывалась, хотя публиковала личное в соцсети. Кристина решила прервать молчание и выступила с заявлением про свою семью. Орбакайте нужно было прорекламировать комедию с ее участием, что она успешно сделала. Однако, на фоне негатива в связи с эмиграцией Преснякова-младшего и бегством Аллы Борисовной из страны комментарии артистка решила закрыть.

«В прокат скоро выходит кинокомедия «Любовь-Морковь. Восстание машин». Продолжаются приключения семьи Голубевых», - написала она.

Между прочим, Орбакайте уже давно снимается в фильме «Любовь-морковь». Пару исполнительнице составил известный актер Гоша Куценко.