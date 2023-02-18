Дарья Мельникова о своей популярности: «Не могу сказать, что спилась, но близка к этому»

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал
Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение
Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который
Сегодня семья Брюса Уиллиса заявила о том, что у голливудского актера «лобно-височная деменция». Действительно, в последние годы поведение артиста на
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с журналистами решил порекомендовать не обращать внимания на резкие
В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал
Власти Свердловской области утверждают, что с февраля 2023 года квартплата в платежках станет ниже. Об этом завил министр энергетики и ЖКХ региона
Санкции ударили по отечественной стоматологии. Доля импортных материалов, комплектующих, оборудования составляет до 90%, а порой и целых 100%. Их
В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках эксплуатации электрооборудования в Сочи временно отключат свет. Без электроэнергии 17 февраля с
Реконструкцию Апраксина двора отложили на неопределенный срок – компания GloraX, которая должна была выступить инвестором проекта, потеряла к нему