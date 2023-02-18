Дарья Мельникова о своей популярности: «Не могу сказать, что спилась, но близка к этому»

Дарья Мельникова обрела всенародную любовь будучи подростком. Она стала известна благодаря съемках в «Папиных дочках». Актриса исполнила роль, когда ей было 15 лет. Поначалу артистке нравилось быть узнаваемой, но постепенно популярность приносила ей проблемы.

«Детям-актерам необходим психолог. Это 100 процентов! Много есть нюансов, которые психика детей тяжело переносит. Понимаю прекрасно детей, которые больше в актерскую профессию не возвращались. Надо с этим быть аккуратным. Не могу сказать, что спилась, но была близка к этому», — пошутила Дарья.

Дарья вспомнила, что не могла прогуливаться по улице, как обычно. Также у нее начались проблемы с учебой.

«У меня есть лишь 8 классов образования. Весь 9-й класс я снималась, сдала экзамены. 10 и 11-ые классы сдавала экстерном. Учиться вообще не могла. Ребенку-актеру нужно организовывать какие-то особенные условия жизни», — добавила Мельникова.