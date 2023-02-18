Народная артистка РФ Лия Ахеджакова вновь прокомментировала отстранение от ролей в «Современнике»

84-летняя Лия Ахеджакова - легенда «Современника». На сцене театра актриса выступала более полувека. Но теперь она попала в немилость руководства культурного учреждения из-за своей гражданской позиции, которую никогда не скрывала.

Вторую неделю все обсуждают отстранение от спектаклей Лии Меджидовной. Постановки с ее участием заморожены. Сама актриса не знает, что делать дальше. Об этом Народная артистка РФ открыто сказала поклонникам. Ахеджакова уверена, что с ней поступили несправедливо.

Теперь нужно собраться с нервами, с мыслями тоже нужно собраться — подавать мне заявление об уходе, как это мне, видимо, они и предлагают сделать. Или напротив — пусть в «Современнике» мучаются. Пусть без ролей меня терпят.

К слову, последние несколько дней Ахеджакова сидит дома. Она говорит, что очень сильно хочет выступать, однако пока ее никто и никуда не позвал. Впрочем, легендарная знаменитость не желает, поскольку верна своему самому любимому в жизни театру.