Ольга Бузова заявила, что новый сезон реалити-шоу «Звезды в Африке» выйдет в марте этого года

Телеведущая и певица Ольга Бузова завила, что новый сезон реалити-шоу «Звезды в Африке» выйдет в марте 2023 года. Также телезвезда призналась в своей социальной сети, что она получает большое удовольствие от съемок проекта.

«Я люблю наше шоу. Во-первых, оно другое. Все совершенно по-другому. Все скоро узнаете. Какой кайф, когда мне интересно даже самой. Я хочу, чтобы это поскорее показали в эфирах. В марте. Уже скоро», — написала звезда.

Сейчас Ольга находится в Кейптауне (Южная Африка) на съемках очередного сезона экстремального шоу. Певица отметила, что ее пребывание в стране будет длительным.

В передаче «Звезды в Африке» участники выполняют задания на прочность. Главный приз - 5 млн рублей. Выигрыш идет на благотворительность.