Певица РФ Настя Крайнова рассказала, как слова школьной учительницы довели ее до булимии

Настя Крайнова рассказала, как слова школьной учительницы ее довели до булимии. При росте 172 сантиметра певица весила всего40 килограммов.

«Нужно рассказать, с чего все начиналось. В школе учительница мне сказала, что я толстая, что мне не стать артистом никогда с таким весом. Я была тогда без ожирения, может быть, 55 кг, для роста 172 см и 14 лет это нормально. После таких страшных слов я практически перестала есть. За день съедала йогурт и яблочко. Был страх еды, думала, что поправлюсь даже от вареной морковки, затем булимия. Такие неосторожные слова могли ребенка убить», — вспоминает Настя.

По словам Крайновой, мама была напугана, но не смогла заставить ее набрать вес. Певица гордилась своей худобой, отказывалась от еды.

Добавим, что спасла артистку «Фабрика звезд». В 16 лет она приняла участие в третьем сезоне проекта и справилась с психическим расстройством. После шоу девушку пригласили в «Тутси». С группой она выступала до 2010 года.