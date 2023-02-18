Политолог Коровин заступился за Барбару Брыльскую и призвал сделать выводы о властях Польши

Звезда советского фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» недавно заявила о том, что, по ее мнению, большая часть России живет в нищете. Как утверждает Барбара Брыльска, жить по-человечески можно только в двух российских городах - Москве и Санкт-Петербурге. Что касается, например, Новосибирска или Омска, жители прозябают в жутких условиях.

Актриса сказала, что жить в грязи нельзя. Также она высказалась в поддержку Лии Ахеджаковой, недавно уволенной из «Современника». Высказывания 81-летней артистки наделали много шума в Сети. Россияне возмущены тем, что артистка, которую они так любили, отзывается плохо об их стране.

Но за Барбару решил вступится Валерий Коровин. Политолог объяснил, почему Брыльска заняла антироссийскую позицию. По мнению эксперта, виной всему руководство Польши. Коровин подчеркнул, что в последнее время Польше приветствуется русофобия, а поддержка РФ всячески карается.

«Видимо, в силу опасений как за свою судьбу, так и за судьбу родственников, которые могли пострадать от репрессивной машины польских властей, она несет эту дичь», — сказал политолог.