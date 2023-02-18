Потеряла надежду: собравшаяся заводить ребенка Любовь Успенская удивила решением о браке

Любовь Успенская не обходится ни дня без внимания поклонников. Певица была замужем 4 раза, но родила одного лишь ребенка. Дочь Татьяна появилась на свет от бизнесмена Александра Плаксина.

Недавно знаменитость заявила о желании завести наследника. Она хочет обратится к услугам суррогатной матери. Певица намекнула, что открыта к новым отношениям.

Спустя несколько недель исполнительница, видимо, свое мнение поменяла. Больше идти в ЗАГС Успенская не намерена. Она уже потеряла надежду на то, что найдет такого партнера, который сможет ждать ее после гастролей, оставаясь преданным другом. Выдержать ритм жизни исполнительницы может далеко не каждый, а отказываться от карьеры ради мужчины певица не готова.

«Для семьи надо особое внимание, надо отдаваться. То, чем я занимаюсь — недостаточно для семейной жизни», — сказала звезда эстрады.