Продюсер РФ Иосиф Пригожин вспомнил, как певица Валерия спасла его от одиночества

Иосиф Пригожин и певица Валерия спасли друг друга от одиночества. Об этом сам продюсер РФ рассказал журналистам в интервью.

По словам Пригожина, сперва они друг другу не доверяли, так как «обожглись» в предыдущих отношениях, но затем все изменилось.

«Мы вместе ездили на гастроли, я понял, что не могу жить, не могу дишать без Валерии. Она для меня стала кислородной подушкой» — говорит продюсер.

Нелишне упомянуть, что звездные супруги в настоящее время являются одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В текущем году у пары состоится 20-летний юбилей с того дня, как Иосиф сделал возлюбленной предложение. По словам артистки, ей очень важно, чтобы люди смеялись над одним и тем же. В этом залог счастья. В ином случае можно утверждать, что чувства ушли. К тому же, у них есть немало общих увлечений, они получают удовольствие от одинаковых вещей.