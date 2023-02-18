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«РИАН»: поп-король РФ Филипп Киркоров подверг критике бывшего любовника Пугачёвой

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«РИАН»: поп-король РФ Филипп Киркоров подверг критике бывшего любовника Пугачёвой
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Фото из открытых источников

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в своем подкасте высказался о судебном разбирательстве. Также он упомянул бывшего супруга Аллы Пугачевой. Артист подверг критике ее бывшего любимчика Примадонны.

Известно, рыбак Анатолий Рыков из Балаково судился с Филиппом. Истец утверждает, что популярный певец незаконно установил пирс на сдаче. Но Киркоров этот суд выиграл. Упомянув о судебном разбирательстве, исполнитель также отметил, что он до сих пор не забыл еще об одном человеке из Балаково.

«Это второй человек из Балаково, который упускает крупный улов», - сказал поп-король.

Певец имел ввиду Сергея Челобанова, который является экс-возлюбленным Аллы Борисовной. Роман Пугачевой и композитора длился три года. Познакомился они в начале 1990 годов. В 1994 году звезды расстались. После этого Примадонны вышла замуж за Киркорова. Их брак закончил свое существование в 2005 году.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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