Сергей Соседов заявил, что Барбара Брыльска должна встать на колени перед всема россиянами

Сергей Соседов резко отреагировал на заявление Барбары Брыльской. Он, не скрывая своего возмущения, раскритиковал актрису за ее слова о нищете в России. Артистка назвала все города Росси (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) «страшными местами», где невозможно жить.

По словам музыкальньного критика, Барбара не имеет права на то, чтобы делать подобные оскорбительные заявления о РФ и ее гражданах. Также эксперт резко заявил, что после таких слов Брыльской нужно публично встать на колени перед росиянами и извинится. Историк музыки уверен, что лишь таким образом польская артистка может искупить вину перед зрителями, благодаря которым она стала известной.

«Ну уж кто бы вякал что, Господи, да приехала королева откуда-то, из Польши, не смешила бы людей. Пусть не выступает и не вякает. Она перед Россией, напишите ей, должна на коленях стоять, без России и без Советского Союза она ничто и никто, полный ноль», — возмутлся Соседов.