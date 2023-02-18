Шнуров выпустил новый клип об умении русских пить водку

Сергей Шнуров и его группа «Ленинград» в минувшую пятницу, 17 февраля 2023 года, выпустили новый клип на композицию «Русский». Видео ролик уже доступен на YouTube.

В свойственной ему саркастической манере музыкант поет о «настоящем русском мире». В нем, как подчеркивает исполнитель, русские «должны водку пить без закуски» для того, чтобы им затем не становилось плохо. Такое умение скандально известный артист связал с чувством настоящего патриотизма.