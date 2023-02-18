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Шнуров выпустил новый клип об умении русских пить водку

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Шнуров выпустил новый клип об умении русских пить водку
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Фото из открытых источников

Сергей Шнуров и его группа «Ленинград» в минувшую пятницу, 17 февраля 2023 года, выпустили новый клип на композицию «Русский». Видео ролик уже доступен на YouTube.

В свойственной ему саркастической манере музыкант  поет о «настоящем русском мире». В нем, как подчеркивает исполнитель, русские «должны водку пить без закуски» для того, чтобы им затем не становилось плохо. Такое умение скандально известный артист связал с чувством настоящего патриотизма.

Следует сказать, что ролик наделал много шума в Сети. Комментаторы новое творение группы «Ленинград» восприняли весьма неоднозначно. Одни пользователи отметили, что русский мир отличается от того, о котором поется в песне. Другие подписчики иронично отметили, что Сергею осталось только спеть про медведей, бродящих по улицам.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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