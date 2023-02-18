SHOT: у госпитализированного фигуриста Романа Костомарова практически отказали легкие

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию после улучшения вновь стало резко ухудшаться. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным источников, у Романа Костомарова практически отказали легкие. У левого легкого работает только нижняя доля. Обширный фиброз разрушает здоровые клетки, потому последствия могут быть непредсказуемыми. А правое легкое функционировать самостоятельно вообще не может.

Также в плевральный полости фигуриста появилась жидкость, что является результатом нарушения лимфооттока из легочной ткани. Помимо того у спортсмена нарушено кровоснабжение в руках, поэтому не исключена вероятность ампутации левой кисти, она стремительно опухает. Еще у фигуриста обострился отит, который проявлялся в легкой форме.

Напомним, что Роман Костомаров попал в больницу 10 января с тяжелой двусторонней пневмонией. На фоне болезни у спортсмена диагностировали сепсис, который и привел к ампутации стоп.