Спустя год после трагедии на могиле Бориса Невзорова стоит букет свежих алых роз

Могила Бориса Невзорова до сих пор выглядит ухоженно. На заснеженной земле стоит ваза и букет свежих алых роз. По всей видимости, недавно на кладбище приезжали родственники, которые почтили память актера спустя год после смерти.

Прославленный артист театра и кино ушел из жизни в феврале 2022 года. Невзорову было всего 73 года. У актера остались возлюбленная, трое детей и огромный вклад в развитие отечественного кинематографа.

Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище. На месте погребения вскоре после смерти установили памятник с минималистичным дизайном, из серого гранита с плитой, со строгой фотографией Невзорова в черной одежде с двух сторон и подписью «Ты всегда в наших сердцах». Именно так сейчас выглядит пристанище Бориса Георгиевича.

Памятник установила Елена Хрипунова, вдова артиста, вместе с Малым театром, где он работал с 2005 года.



