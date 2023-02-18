StarHit: Анатолий Руденко впервые прокомментировал свое расставание с Дарьей Поверенновой

Примерно три года назад популярный актер Анатолий Руденко и его коллега Дарья Повереннова состояли в отношениях. Они жили в одной квартире. Свое расставание пара не комментировала, пишет StarHit.

Артист ушел от возлюбленной к Елене Дудиной. По словам Руденко, он прекрасно понимал, что разрыв сделает Дарье больно, однако не захотел ее больше обманывать.

"Я просто увидел, как мучается близкий мне и любимый человек. Мне было очень больно на это смотреть, я понимал, что объективно встретил другую женщину. Это было бы мини-убийство,", - признался театрал.

Анатолий вскоре женился на новой избраннице. Произошло это в 2012 году. Тогда у пары родилась дочка Милена. С Еленой актер встретился на съемочной площадке. Он называл встречу с Дудиной любовью с первого взгляда.