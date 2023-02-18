Сергей Бойцов и Виктория Демидова воссоединились после скандального расставания

На показе фитнес-блогер и актер не скрывали своих чувств. Они трогательно держались за руки, постоянно обменивались взглядами. Для выхода в свет Виктория надела черное короткое платье, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Сергей выбрал классический черный смокинг. После премьеры влюбленные разместили снимки в соцсетях. Таким образом они намекнули на воссоединение.

Напомним, 2 года назад пара разошлась: Демидова и Бойцов упрекали друг друга во всех грехах. По словам женщины, причиной разрыва является агрессивное поведение актера, который часто поднимал руку на ее сына Никиту от предыдущих отношений.

Молодой супруг блогера показал себя не наилучшим отцом по отношению к сыну Кристиану, когда тот заболел. Также фитнес-гуру утверждала, что основным добытчиком в паре была именно она.