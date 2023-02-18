В Калуге неожиданно отменили концерт Клавы Коки (Клавдии Вадимовной Высоковой - настоящее имя артистки). Как сообщили организаторы, причиной внезапной отмены выступления являются технические причины.

"Дорогие друзья! К огромному сожалению, по техническим причинам, в Калуге концерт певицы Клавы Коки был отменен. Приносим Вам свои искренние извинения!" - сказано в сообщении организаторов.

Как отмечается, деньги за проданные билеты будут возвращены. Концерт молодежной артистки должен был пройти 20 февраля 2013 года в Инновационно-культурном центре города. Почему отмена, а не перенос, пока неизвестно.

Ранее стало известно о том, что концерт поп-исполнительницы в Туле, который был запланирован на 21 февраля 2023 года, тоже был отменен. Причины такого решения организаторами не были озвучены.