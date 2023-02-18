В обтягивающем платье и с округлившимся животом: жена Прилучного перестала скрывать беременность

Последние несколько месяцев поклонники Зепюр Брутян гадали, находится ли жена Павла Прилучного действительно в интересном положении или нет. Пока некоторые источники уверяли, что срок приличный, сама звезда тщательно скрывала беременность под свободной одеждой.

В свой 27-й день рождения артистка решила поделиться ответом на интересующий всех вопрос. В личном микроблоге актриса выложила видеоролик. В кадре знаменитая брюнетка зажигает на праздничном пирожном свечу. Для праздника Зепюр выбрала белое платье с длинными рукавами и открытыми плечами. Облегающий фасон наряда подчеркнул округлившийся живот Брутян.

«Ну, привет, 27. Вхожу в новый год самым счастливым в мире человеком. Обещает быть насыщенным и ярким. Верю и жду», — подписала ролик звезда.

Поклонники тут же бросились поздравлять свою любимицу и принялись гадать, кто же появится в звездной семье.