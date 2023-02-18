В РЭК объяснили рост цен на тарифы ЖКХ в Свердловской области

Владимир Гришанов, исполняющий обязанности председателя комиссии, объяснил, почему в регионе тарифы на услуги ЖКХ и капремонт в начале года увеличились. Также он заявил, что счетчики перепрограммировать целесообразно тем, у кого ночью потребление будет более чем 27% с 23.00 до 7.00.

Стоимость электроэнергии в Свердловской области должна была вырости с 1 декабря, но этот процесс затянулся, ведь в ФАС РФ одновременно опротестовали принятые новые тарифы и оспорили действующие ночные тарифы с 1995 года для выходных и праздничных дней, к которому уральцы привыкли, - сказал Гришанов.

Напомним, в Свердловской области отменен ночной тариф на электричество. Энергетики «Облкоммунэнерго» занимаются перепрограммированием счетчиков по заявлению от потребителей. С января в регионе плата насчитывается по одноставочному тарифу, то есть по единой стоимости круглые сутки.