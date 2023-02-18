Врач Моисеев: сепсис мог привести к гангрене конечностей у Романа Костомарова

Несколько недель лучшие врачи Москвы борются за жизнь олимпийский чемпиона Романа Костомарова. Фигурист попал в больницу с пневмонией 9 января, спустя несколько дней у него начался некроз. Спортсмену ампутировали стопы и несколько пальцев на руках.

Врач общей практики Денис Моисеев рассказал, что к ампутации привела не сама пневмония, а сепсис после инвазивной процедуры.

«На фоне сниженного иммунитета подключилась генерализованная инфекция ( то есть сепсис). Патогенные микроорганизмы попали в кровоток и разнеслись по всему организму. При сепсисе возникновение разных осложнений возможно по периферии, и во внутренних органах. Гангрена в данном случае будет являться гностическим осложнением» , — пояснил доктор.

Многие подумали, что гангрена у Костомарова развилась очень быстро, но, по утверждению врача, в некоторых случаях она развивается намного стремительнее.

Отметим, что в настоящее время некроз удалось остановить. Фигурист чувствует себя гораздо лучше. Однако врачи не спешат делать каких-либо прогнозов.