«Запредельные навсегда»: Рената Литвинова поделилась трогательным снимком с Земфирой* – фото

Рената Литвинова и Земфира* (признана на территории России иноагентом) очень редко делятся с поклонниками в социальных сетях совместными кадрами. Каждая фотография, опубликованная в микроблоге режиссером или певицей, набирает тысячи комментариев в Сети.

Первое общее фото после того, как Земфиру* объявили в РФ иноагентом, актриса выложила несколько часов назад. Автор хита «Ромашки» стоит на первом плане, а Рената – на втором.

Бешено устали, где-то поровну, – написала Литвинова.

Стоит сказать, что поклонники оценили этот кадр по достоинству. Фанаты оставили под снимком многочисленные комментарии:

Главное, что есть с кем усталость делить.

Запредельные навсегда!

Вы просто невероятные! Ждем совместных проектов.

Ждем концерт Земфиры в Дубае.