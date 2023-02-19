Актер Алексей Панин посетил концерт Верки Сердючки в поддержку ВС Украины

На видеоролике с мероприятия можно увидеть, что украинский и российский артисты отплясывают вместе на сцене. Актер при этом выбрал футболку с неприличной надписью и украинским флагом, а Андрей скандировал грубые лозунги с оскорблениями Владимира Путина. На одном из кадров Панин взял микрофон и сказал небольшую речь. Он сообщил, что у певца перед концертом возникли некие трудности - пропал голос.