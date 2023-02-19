Актриса Анна Нахапетова рассказала, как проходила кинопробы у своей матери Веры Глаголевой

Дочь знаменитой российской актрисы Веры Глаголевой поделилась воспоминаниями о том, как проходила кинопробы у своей матери. Этот кастинг Анна Нахапетова называла «жутчайшим». Она была уверена, что её в итоге не утвердят.

Бывшая балерина Большого театра в интервью поделилась своими воспоминаниями. Речь идет о кастинге к кинофильму «Одна война». Актриса даже поспорила со своими друзьями на счет того, что её в состав не возьмут. По словам Анны, для в работе для ее мамы родственные связи не имеют абсолютно никакого значения. Нахапетова так сильно переживала, что боялась спросить у Глаголевой берут её либо нет.

Дочь актрисы подслушала под дверью, чтобы узнать о результате. Оказалось, что ее утвердили в ленту «Одна война» лишь благодаря второму кинорежиссёру, а также оператору, которым она понравилась. При этом работники даже не подозревали, что перед ними находится дочь Веры Витальевны.