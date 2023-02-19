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CTnews: Любимой женщине Джона Леннона Йоко Оно исполнилось 90 лет

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CTnews: Любимой женщине Джона Леннона Йоко Оно исполнилось 90 лет
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Фото из открытых источников

18 февраля Йоко Оно исполнилось 90 лет. Мировому обществу японская художница известна как вдова музыканта Джона Леннона.

В молодости она была активной политической активисткой, устраивала перформансы на выставках картин, увлекалась музыкой. С фронтменом группы The Beatles Оно познакомилась в 60-х годах на показе выставки в лондонской галерее. До этого женщина дважды была в браке. Медовый месяц супруги провели лежа в кровати в гостинице Голландии. Как позже сказала Йоко, они решили таким образом выразить протест против боевых действий во Вьетнаме.

По словам художницы, Джон часто прислушивался к ней. В соавторстве пара написала несколько треков для группы. По наставлению супруги Леннон вернул орден Британской империи в знак протеста Королеве Британии, который ранее она ему вручила.

Когда коллектив распался, многие начали в этом винить Оно. Позже участник британской группы Пол Маккартни объяснил, что все нападки в сторону жены Джона не оправданы, поскольку причины распада более сложные.

После убийства Леннона Йоко долго не могла найти себе утешение. Она до сих пор запрещает местным властям помиловать убийцу возлюбленного.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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