CTnews: Любимой женщине Джона Леннона Йоко Оно исполнилось 90 лет

18 февраля Йоко Оно исполнилось 90 лет. Мировому обществу японская художница известна как вдова музыканта Джона Леннона.

В молодости она была активной политической активисткой, устраивала перформансы на выставках картин, увлекалась музыкой. С фронтменом группы The Beatles Оно познакомилась в 60-х годах на показе выставки в лондонской галерее. До этого женщина дважды была в браке. Медовый месяц супруги провели лежа в кровати в гостинице Голландии. Как позже сказала Йоко, они решили таким образом выразить протест против боевых действий во Вьетнаме.

По словам художницы, Джон часто прислушивался к ней. В соавторстве пара написала несколько треков для группы. По наставлению супруги Леннон вернул орден Британской империи в знак протеста Королеве Британии, который ранее она ему вручила.

Когда коллектив распался, многие начали в этом винить Оно. Позже участник британской группы Пол Маккартни объяснил, что все нападки в сторону жены Джона не оправданы, поскольку причины распада более сложные.

После убийства Леннона Йоко долго не могла найти себе утешение. Она до сих пор запрещает местным властям помиловать убийцу возлюбленного.