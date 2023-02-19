CTnews: Любимой женщине Джона Леннона Йоко Оно исполнилось 90 лет

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается
Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение
Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который
Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала дебютный номер олимпийской чемпионки Алины Загитовой. «Считаю, что можно было классно откататься
Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова заявила о скверном характере Полины Гагариной. Актриса в интервью ведущей Яне Чуриковой раскрыла факты
В связи с круглой датой 30 лет портал «Вокруг ТВ» решил вспомнить самые резонансные кинопроекты, к производству которых причастен Газпром-Медиа
В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.
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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках эксплуатации электрооборудования в Сочи временно отключат свет. Без электроэнергии 17 февраля с
На полках магазинов и супермаркетов Екатеринбурга появилась "бюджетная" красная рыба. Однако есть "но". На самом деле это покрашенное филе селедки,