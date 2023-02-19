Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии

В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной милиции ДНР. По словам предпринимателя, это решение, равно как и еще ряд увольнений офицеров, крайне недальновидно.

«Я считаю, чистое самодурство. К сожалению, за последние годы все нарисовали себе огромных золотых звезд. Поэтому, чтобы иметь военную эволюцию, у них детские поллюции. Думают, что они прошли какие-то микро-микроконфликты: однодневная война где-то вдалеке от российской границы или погоня за туземцами в Сирии — и считают, что они могут принимать решения сейчас», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

В ходе беседы Басурин указал, что в Донбассе не работают изменения, которые стали вводить ВС РФ после сирийской кампании. Бизнесмен согласился с мнением собеседника.

«Я согласен с вами. Те боевые командиры, которые воспитывали свой личный состав, сейчас общая тенденция, которая идет, — это поголовная кастрация», — подчеркнул Пригожин.

Предприниматель назвал принимаемые сейчас решения деморализующими. Он убежден, что они ни к чему хорошему не приведут.

«Деморализация происходит из-за этих решений просто колоссальная. Кто-то себе рисует золотые шевроны на эполетах, ничего при этом, не делая реального на войне. Об кого-то пытаются вытирать ноги. Причем это не только же со мной происходит. С теми, кто действительно героически защищает Донбасс», — подчеркнул предприниматель.

Пригожин предложил Басурину вступить в ЧВК «Вагнер» из-за его большого боевого опыта. Он пообещал, что подумает над этим, и сообщит о своем окончательном решении.