Фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого

Фигуристу Роману Костомарову врачи установили дренаж для выведения жидкости из левого легкого. Такая мера необходима из-за резко развивающегося образования фиброза.

Как сообщается, из-за плохой работы почек спортсмен постоянно отекает. К тому же, олимпийского чемпиона пока что решили окончательно не отключать от искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что Роману ампутировали стопы и кисти. Но позже уточнялось, что ампутировали только пальцы верхних конечностей. Также отмечается, что до последнего доктора пытались остановить у Костомарова некроз.

При этом по признанию супруги фигуриста Оксаны Домниной, изначально ее муж не чувствовал себя плохо. Его мучил только небольшой кашель. Спортсмены зачастую не обращают внимания на высокую температуру, поскольку привыкли работать в таком состоянии на льду.