Хирург Чжао: причиной развития сепсиса у Романа Костомарова могла стать любая инфекция

Причиной сепсиса и гангрены у Романа Костомарова могла стать любая инфекция. Такое заявление сделал профессор и хирург, руководитель клиники «Европейский медицинский центр» Алексей Чжао.

По словам доктора медицинских наук, бактериальная либо вирусная инфекция, в том числе пневмония, могла вызвать поражение организма фигуриста. Как пояснил врач, сепсис — это системный воспалительный процесс, протекающий в организме с выбросом цитокинов и иных биологически активных веществ. При этом нарушается микроцеркуляция. На фоне сепсиса из-за этого может развиться тромбоз артериальных капилляров и сосудов в любом органе. Это в свой черед ведет к некрозу, абсцессу печени и блокировке сосудов селезенки.

«То же самое происходит на периферии конечностей, тогда может быть гангрена, которая требует срочной ампутации», — говорит Чжао.

Хирург добавил, что лечение сепсиса антибиотиками, а также выведением токсинов и другие меры могут предотвратить появление тромбоза и некроза.