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Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом

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Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом
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Фото из открытых источников

Недавно бывший супруг Дарьи Мороз решил сменить свою деятельность. Константин Богомолов был успешным режиссером. Кроме того, он контролировал многие кинопроекты на отечественном телевидении.

Дарья решила принял участие в первом сезоне сериала «Содержанки». Даже Богомолов вместе с женой Ксенией Собчак иногда появлялся на съемках. Вскоре Константин увлекся театральной деятельностью. Он оставил все проекты, став худруком столичного театра на Малой Бронной.

Его уход из «Содержанок» сказался на качестве сериала. По мнению фанатов, первая серия четвертого сезона их просто разочаровала. Многие комментарии оказались негативными. Очередной сезон без участия Богомолова россияне назвали провальным. Большинство зрителей отметили, что отказались от просмотра новых серий.

Также поклонники отметили, что только лишь участие Дарьи Мороз не дает проекту погибнуть окончательно.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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