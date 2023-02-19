Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук опубликовал новый клип о судьбе России и военной спецоперации

На YouTube-канале советской и российской рок-группы «ДДТ» появился новый видеоклип, который был снят на песню «Родина, вернись домой».

Стихи для этой антивоенной песни, которая рассказывает о непростых временах, фронтмен рок-группы Юрий Шевчук написал летом минувшего года. В треке артист поет про темный век, накрывший Россию, и о том, что «расцвело от венков».

Господи, как все случилось Рваный лик твой Укололась, забылась Не сходи с ума, это не твоя война Ждут грачи в полях весной Родина, вернись домой.





Трек был записан музыкантом совместно с композитором Дмитрием Емельяновым, который известен работой с Земфирой (признана в стране иностранным агентом). Режиссером работы является Александр Котт. Он работал над роликом к хиту «Стая» «ДДТ».

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