Мартиросян рассказал, почему большую часть 2022 года он провел в Армении

Комик и шоумен Гарик Мартиросян недавно в одном из YouTube-интервью рассказал, что большую часть минувшего года он провел в Армении, поскольку все это время помогал своему соратнику по КВН. Вместе артисты создавали детское развлекательное шоу.

«В конечном итоге данный проект состоялся. Я насколько мог ему помогал советами, делали аранжировки вместе и многое другое. На съемках сидел в качестве помощника режиссера. Снимали летом 2022 года в Армении. С осени уже начались спектакли проекта», — высказался Мартиросян.

Комик отметил, что это не единственный проект в Армении. К примеру, совместно с продюсером Рубеном Джагиняном и стендап-комиком Нареком они работают над создание комедийного научно-фантастического фильма. Сценарий к картине планируют написать уже к лету. После этого начнутся съемки.

«Мне хочется в Армении постоянно что-то делать. Мы музыку пишем, в минувшем году там снял видеоклип», — добавил Гарик.