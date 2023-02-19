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Наиля Аскер-заде: В поисках «русского следа» власти Польши наткнулись на «древний страх»

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Наиля Аскер-заде: В поисках «русского следа» власти Польши наткнулись на «древний страх»
В Мире
Фото из открытых источников

В поисках "русского следа" польские власти наткнулись на "древний страх". Об этом сообщила журналистка Наиля Аскер-заде.

В МИД Польши назвали решение уволить дипломатов, которые обучались во МГИМО, частью процесса декоммунизации. Об этом сегодня написало издание Daily Moscow.

По словам журналистки, в Варшаве столичный ВУЗ считают "частью проекта советского империализма". Хотя в ведомстве при этом не захотели раскрывать количество людей, которые попали под сокращение.

"Поляки так сильно увлеклись поисками русского следа, что в итоге наткнулись на свой древний страх. Текущая русофобия напоминает больше "охоту на ведьм" в погоне за какими-либо рейтингами", - пишет корреспондент.

По мнению Аскер-зад, на Западе санкционная политика находится на грани истощения, поэтому радикалы активно принялись за поиски внутренних врагов.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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