Наиля Аскер-заде: В поисках «русского следа» власти Польши наткнулись на «древний страх»

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается
На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики
Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с журналистами решил порекомендовать не обращать внимания на резкие
В связи с круглой датой 30 лет портал «Вокруг ТВ» решил вспомнить самые резонансные кинопроекты, к производству которых причастен Газпром-Медиа
К гангрене и сепсису у фигуриста Романа Костомарова, находящегося сейчас в больнице на Коммунарке могли привести вирусы. Об этом рассказал доктор
В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.
Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его
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Из украинского плена среди прочих вернули 47-летнего Виталия Миллера с позывным Рыжий. Мужчину мобилизовали 29 сентября. Сам мобилизованный из