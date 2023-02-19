Официальная премьера «Джона Уика 4» в российских кинотеатрах состоится уже 23 марта

Как сообщили в «Кинопоиске», четвертая часть серии «Джон Уик» получит российский официальный прокат. Причём стал известно, что премьера фильма состоится уже скоро - 23 марта 2023 года, на сутки ранее мировой.

Прокатчиком данной картины станет «Атмосфера кино» Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова. По заявлению исполнителя главной роли Киану Ривза, лента «Джон Уик 4» является самой зрелищной частью серии. Вдобавок ко всему прочему, она ещё и самая продолжительная - длится 2 часа 49 минут.

Не так давно всемирно известный актёр дал большое интервью вместе с режиссёром Чадом Стахелски. По признанию Киану, это были самые сложные съемки в его актерской карьере/ Помимо Ривза, в кинофильме снимались Иэн Макшейн, Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Билл Скарсгард, Донни Йен.

Также в Сети на днях появились постеры и трейлер амбициозного американского боевика.

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