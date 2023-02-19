Оксана Домнина оправдала фигуриста РФ Романа Костомарова за халатное отношение к своему здоровью

Роман Костомаров остаётся в реанимационном отделении в больнице в Коммунарке. Но обстоятельства, при которых фигурист попал в больницу, выглядят странными. Спортсмен обратился к специалистам с пневмонией, но болезнь была запущена. Некоторые стали упрекать олимпийского чемпиона в том, что он халатно отнесся к своему здоровью. Кроме того, будучи больным, он продолжал выступать.

Оксана Домнина оправдала супруга. Женщина напомнила, что такой подход к работе для фигуристов является нормальным. Жена Романа рассказала, что недавно она тоже выступала с высокой температурой, не обращая внимание на недомогание.

«Роман плохо себя не чувствовал. Единственным симптомом был кашель, который появился в начале января. Не считаю это ненормальным. Спортсмены всегда работают, даже если поднялась температура, пока есть силы. Могу про себя сказать: 30 декабря лежала с температурой, через день выступала. Для фигуристов это обычная ситуация».