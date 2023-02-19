Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга

6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила девочку при помощи кесарева сечения.

45-летняя звезда эстрады показала в своих социальных сетях подарок от своей близкой подруги Натальи Варвиной. Оказалось, что экс-участница нескончаемой телестройки преподнесла ведущей новую коляску для новорожденного ребенка.

Сама Ольга написала фанатам, что подарок ей очень понравился. Детская коляска очень легкая, что немаловажно, поскольку многие мамы отмечают сложности в перемещении из-за тяжести данного устройств.

Напомним, не так давно Орлова показала еще один подарок от своих верных друзей. Артистке подарили видеоняню. Теледива теперь сможет всегда наблюдать за состоянием маленького ребенка. При этом Орлова призналась, что она с трудом разобралась в инструкции и настроила технику.