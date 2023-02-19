Певец Влад Соколовский впервые показал поклонникам лицо своего годовалого сынишки Дэвида

Год назад, а именно 18 февраля 2022 года, возлюбленная певца Влада Соколовского Ангелина родила ему сына. Счастливые родители назвали мальчика Дэвидом. До сих пор артист не показывал публике лицо своего маленького наследника. Но в первый день его рождения Влад и Ангелина решили сделать исключение.

Супруги опубликовали видеоролик с отдыха в горах. На видео фанаты наконец-таки смогли увидеть лицо наследника Влада.

Пришел один человек и перевернул полностью наш мир. Показал, что такое настоящая любовь. Еще сильнее объединил. Приумножил радость и счастье. Мы очень счастливы! Сыну 1 год! Встречай, — написал в микроблоге Соколовский.

Внутренне мы созрели. Не держали эксклюзив для изданий или еще какой-либо программы, просто опирались на свои внутренние чувства, — добавил певец.

Большинство интернет-подписчиков артиста отметили, что Дэвид является настоящей копией мамы.