Режиссер Рената Литвинова впервые после начала СВО вернулась в Россию

Примерно год назад прославленная российская актриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова уехала жить в столицу Франции Париж. Звезда кино сбежала из РФ за рубеж внезапно, практически сразу же после начала на Украине специальной военной операции.

В поездке знаменитость сопровождала ее близкая подруга певица Земфира Рамазанова. Артистка, будучи в Европе, призналась, что она очень сильно тоскует по своей родине, своим друзьям, родственникам и близким. Особенно по пожилой маме.

По всей видимости, родительница Литвиной не пожелала перебираться за границу, ведь сегодня актриса написала сообщила, что она прилетела к матери в Россию, впервые с начала СВО.

Рената не смогла пропустить юбилей. Женщине исполнилось уже 85 лет. Режиссер выставила в Интернет новые кадры, на которых она едет в автомобиле по дорогам России, добираясь через Санкт-Петербург до Москвы.