Рэпер Pharaon мог жениться на участнице шоу «Битва экстрасенсов» Соне Егоровой

С кем именно Глеб сыграл свадьбу, неизвестно. Голубин предпочитает не раскрывать личность возлюбленной. Однако ходят сухи, что его супругой могла стать финалистка 18 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Соня Егорова.

В минувшем году СМИ писали о их романе. Если верить домыслам журналистов, влюбленные были вместе около шести месяцев, но успели съездить на острова в совместный отпуск.