Yandex.RTB

Рэпер Pharaon мог жениться на участнице шоу «Битва экстрасенсов» Соне Егоровой

Image 16+
Рэпер Pharaon мог жениться на участнице шоу «Битва экстрасенсов» Соне Егоровой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Рэп-исполнитель Pharaon (настоящее имя которого Глеб Голубин) женился. Артист завуалированно заявил о вступлении в брак в своих социальных сетях.

Рэпер опубликовал новую фотографию, на которой видна его рука с татуировкой. Но внимательные фанаты рассмотрели кольцо на безымянном пальце музыканта. В кадр попала женская рука, причем тоже с обручальным кольцом. Pharaon никак не подписал снимок. Он лишь поставил три эмодзи в виде: белого сердца, обручального кольца и с чокающихся бокалов шампанского.

С кем именно Глеб сыграл свадьбу, неизвестно. Голубин предпочитает не раскрывать личность возлюбленной. Однако ходят сухи, что его супругой могла стать финалистка 18 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Соня Егорова.

В минувшем году СМИ писали о их романе. Если верить домыслам журналистов, влюбленные были вместе около шести месяцев, но успели съездить на острова в совместный отпуск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Стало известно, какая музыка будет звучать во время церемонии коронации короля Карла III

Сегодня, 19:26

Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом

Сегодня, 19:17

Сбежавшая из РФ в Израиль жена Дмитрия Назарова Ольга Васильева пожаловалась на разлуку с детьми

Сегодня, 19:06

Оксана Домнина оправдала фигуриста РФ Романа Костомарова за халатное отношение к своему здоровью

Сегодня, 18:58

Фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого

Сегодня, 18:44

Рэпер Pharaon мог жениться на участнице шоу «Битва экстрасенсов» Соне Егоровой

Сегодня, 18:11

Женя Малахова перестала скрывать имя своего сына

Сегодня, 18:06

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга

Сегодня, 18:01

Актриса Анна Нахапетова рассказала, как проходила кинопробы у своей матери Веры Глаголевой

Сегодня, 17:43

Актер Алексей Панин посетил концерт Верки Сердючки в поддержку ВС Украины

Сегодня, 17:27

Официальная премьера «Джона Уика 4» в российских кинотеатрах состоится уже 23 марта

Сегодня, 17:09

Украинцы подвергли критике рэпера Потапа за его новую патриотическую песню «Волонтёр»

Сегодня, 16:59

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук опубликовал новый клип о судьбе России и военной спецоперации

Сегодня, 16:40

Мартиросян рассказал, почему большую часть 2022 года он провел в Армении

Сегодня, 16:17

Сбежавшие из РФ Панин и Сердючка устроили танцы в Испании в поддержку ВС Украины

Сегодня, 16:01

Российская певица Катя Лель прокомментировала критику со стороны коллеги Лолиты Милявской

Сегодня, 11:51

Режиссер Рената Литвинова впервые после начала СВО вернулась в Россию

Сегодня, 11:43

Певец Влад Соколовский впервые показал поклонникам лицо своего годовалого сынишки Дэвида

Сегодня, 11:35

Зепюр Брутян похвасталась дорогим подарком от Павла Прилучного на свое 27-летие

Сегодня, 11:29

Жена музыканта Вячеслава Малежика хотела уйти из жизни из-за болезни артиста

Сегодня, 11:21

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет
  • Вчера, 18:34

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону в Оберхофе убило мечту Бё
  • Сегодня, 09:46

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону в Оберхофе убило мечту Бё

На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики

РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии
  • 17-02-2023, 21:56

РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии

Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который

Шахназаров посоветовал не обращать внимания на слова Барбары Брыльской о нищете в России
  • 17-02-2023, 12:59

Шахназаров посоветовал не обращать внимания на слова Барбары Брыльской о нищете в России

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с журналистами решил порекомендовать не обращать внимания на резкие

«Вокруг ТВ» представил самые яркие кинофильмы и сериалы, снятые при участии компании «Газпром»
  • 17-02-2023, 18:51

«Вокруг ТВ» представил самые яркие кинофильмы и сериалы, снятые при участии компании «Газпром»

В связи с круглой датой 30 лет портал «Вокруг ТВ» решил вспомнить самые резонансные кинопроекты, к производству которых причастен Газпром-Медиа

Биолог из США Анчи Баранова: вирусы вызвали сепсис у российского фигуриста Романа Костомарова
  • 17-02-2023, 11:58

Биолог из США Анчи Баранова: вирусы вызвали сепсис у российского фигуриста Романа Костомарова

К гангрене и сепсису у фигуриста Романа Костомарова, находящегося сейчас в больнице на Коммунарке могли привести вирусы. Об этом рассказал доктор

Новости партнеров
Новости партнеров
В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни
  • Вчера, 18:21

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни

В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили
  • Сегодня, 11:11

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили

Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его

Стиснув зубы: насколько еще подорожают услуги стоматологов в России
  • 17-02-2023, 19:37

Стиснув зубы: насколько еще подорожают услуги стоматологов в России

Санкции ударили по отечественной стоматологии. Доля импортных материалов, комплектующих, оборудования составляет до 90%, а порой и целых 100%. Их

Мобилизованного из Краснотурьинска с позывным Рыжий вернули из украинского плена домой
  • 17-02-2023, 19:40

Мобилизованного из Краснотурьинска с позывным Рыжий вернули из украинского плена домой

Из украинского плена среди прочих вернули 47-летнего Виталия Миллера с позывным Рыжий. Мужчину мобилизовали 29 сентября. Сам мобилизованный из