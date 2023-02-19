Российская певица Катя Лель прокомментировала критику со стороны коллеги Лолиты Милявской

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается
На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики
Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который
Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала дебютный номер олимпийской чемпионки Алины Загитовой. «Считаю, что можно было классно откататься
Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова заявила о скверном характере Полины Гагариной. Актриса в интервью ведущей Яне Чуриковой раскрыла факты
В связи с круглой датой 30 лет портал «Вокруг ТВ» решил вспомнить самые резонансные кинопроекты, к производству которых причастен Газпром-Медиа
В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.
Санкции ударили по отечественной стоматологии. Доля импортных материалов, комплектующих, оборудования составляет до 90%, а порой и целых 100%. Их
Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его
В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках эксплуатации электрооборудования в Сочи временно отключат свет. Без электроэнергии 17 февраля с