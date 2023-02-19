Российская певица Катя Лель прокомментировала критику со стороны коллеги Лолиты Милявской

Катя Лель решила ответить своей коллеге по творческому цеху Лолите Милявской. Артистка, напомним, насмехалась над ней из-за ее сообщений о контакте с представителями внеземных цивилизаций.

«Есть такие низковибрационные люди. Находятся постоянно в негативе, в претензиях, в осуждениях. Мне чуждо это, всегда сторонюсь подобных людей. Понимаю, что это не моя энергия», — сказала Катя в эфире передачи «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ.

К слову, скандальный инцидент между эстрадными звездами произошел во время выпуска шоу «Суперстар! Возвращение». В проекте Лель была в качестве одной из участниц. После очередного выступления певица заявила о несправедливых оценках, обвинив членов жюри в непрофессионализме.

Тогда ведущая Лолита Милявская не осталась в стороне. Она призвала всерьез не воспринимать слова исполнительницы, поскольку после общения с инопланетянами у нее могли быть галлюцинации.