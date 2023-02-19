Сбежавшая из РФ в Израиль жена Дмитрия Назарова Ольга Васильева пожаловалась на разлуку с детьми

После увольнения из МХТ им. Чехова Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева говорили о новых перспективах за рубежом. Но уже в первые дни за границей у семьи возникли проблемы.

Дело в том, что разлука с детьми для Ольги дается с большим трудом. После увольнения из столичного театра супруги направились в Израиль, но там страдают от тяжелых душевных переживаний.

Ольга и Дмитрий воспитывают 31-летнего сына и 23-летнюю дочь. Дети остались в РФ. Васильева и Назаров эмигрировали после того, как раскритиковали проведение СВО. Российские патриоты посчитали, что будет в этой ситуации руководству театра нужно разорвать контракт с предателями.

Васильева призналась, что все равно верит в лучшее. Она надеется, что дети будут гордиться своими родителями. Также актриса не сомневается, что наследники позаботятся об их собаке.