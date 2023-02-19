Сбежавшие из РФ Панин и Сердючка устроили танцы в Испании в поддержку ВС Украины

Украинский певец Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) устроил концерт в поддержку ВС Украины. На выступление артиста в Испании также приехал скандально известный актер РФ Алексей Панин. Он захотел присоединиться к шоумену на сцене.

В социальных сетях появился ролик, на котором Сердючка и Панин отплясывают под не только под песни Верки? но и под антироссийские кричалки. Оба артиста, которые в России много лет зарабатывали деньги, сейчас негативно высказываются о российских властях. На концерт Алексей надел футболку с провокационной надписью о лидере РФ. Но на танцах актер не остановился. Он решил слиться в поцелуе с «мамой» Сердючки прямо на сцене.

Напомним, что Андрей Данилко с 2014 года не выступает в России. Алексей Панин, хотя и покинул свою родину еще до начала СВО, сразу же после февральских событий открыто высказал антироссийскую позицию.

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