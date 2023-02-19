Стало известно, какая музыка будет звучать во время церемонии коронации короля Карла III

Коронацию короля Великобритании Карла III, которая состоится в мае, будут сопровождать музыкальные произведения разных стилей и жанров. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Так, прозвучат произведения, специально написанные для церемонии. Это 6 оркестровых, 5 хоровых и 1 органное. Один гимн для коронации короля написал композитор Эндрю Ллойд Уэббер.

Также стало известно, что Карл III потребовал в программу включить греческие церковные песнопения в честь памяти отцу принцу Филиппу, скончавшемуся в 2021 году, который происходит из греческо-датской королевской династии.

Одну из литургий исполнят на валлийском языке для того, чтобы отметить любовь Карла III к Уэльсу. К тому же, на мероприятии прозвучат произведения Фредерика Генделя, знаменитых английских классиков Хьюберта Пэрри, Эдуарда Элгара, Ральфа Воана-Уильямса.