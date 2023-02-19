Телеведущий Андрей Малахов вновь появился в эфире Первого канала после своего скандального ухода

В эфире Первого показали повтор программы «Сегодня вечером» от 2016 года. В роли телеведущего зрители увидели Андрея Малахова. Он вел авторскую передачу до декабря 2017 года. Ходят слухи, что он был сильно обижен на генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Позже он перешел на канал «Россия-1», где работает последние несколько лет.

Выпуск, который показали 18 февраля 2023 года, был посвящен советскому телевизионному сериалу «Семнадцать мгновений весны», , который выходил на экраны 50 лет назад. Актеры, которые исполнили роли в военной икнодраме, стали звездными гостями студии. Также в съемках передачи принял участие покойный певец Иосиф Кобзон и другие не менее известные знаменитости.



