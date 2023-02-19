Труп звезды фильма «Бедная Настя» Алексея Осипова не могли найти полгода

Алексей Осипов ворвался в мир российского кинематографа. Звезда фильма «Бедная Настя» покорил сердца миллионов зрительниц.

Актер мечтал о Голливуде и славе, но этому не суждено сбыться.

13 февраля 2013 года он вместе с подругой Ольгой гулял возле Дамбы под Кронштадтом. Девушка сильно замерзла, поэтому вернулась в авто. В машине она получила от друга сообщение: «Не жди меня, уезжай и пакуй вещи. Продавай тут все, езжай в Финляндию». Затем он пропал. Женщина обратилась в полицию.

В полиции предположили, что Осипов провалился под лед, но никаких следов не обнаружили. К поискам подключились родственники и поклонники, но ничего не нашли. Предполагалось, что артист инсценировал смерть, скрываясь от кредиторов - него были большие долги из-за покера. Алексею пришлось продать квартиру для того, чтобы рассчитаться с кредиторами, но денег все равно не хватило.

19 июля 2013 года в Финском заливе обнаружили тело мужчины. Родственники Осипова его опознали, экспертиза ДНК это подтвердила. Несмотря на доказательства, поклонники до сих пор отказываются верить в смерть кумира. Некоторые близкие актера тоже считают, что он жив. На момент гибели кинозвезде исполнилось 37 лет.