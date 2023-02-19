Уехавшая из России Варвара Шмыкова поет про «Вернисаж» для русских туристов в Дубае

Осенью минувшего года, завершив проекты в Москве, актриса Варвара Шмыкова вместе с возлюбленным — диджеем Даниилом Радловым и сыном Корнеем обосновались за рубежом. Сперва семья жила в Армении, а позже перебралиась в Берлин. Теперь же они переехали в ОАЭ — эпицентр эмигрантов.

Звезда «Чики» оставила проекты на родине и начала покорять новые горизонты. Но оказалась в Дубае артистка, эмигрировавшая из России, не случайно. Выяснилось, что 18 и 19 февраля 2023 года у нее запланированы постановки в местном театре. В минувшую субботу состоялась закрытая премьера, в воскресенье команда снова готовится повторить этот успех.

«19 февраля пройдет премьера спектакля «Клуб Разбитых Сердец» со звездой телесериала «Чики». Спектакль с Варварой Шмыковой приурочен ко дню Святого Валентина. В нем герои будут искать ответ на вопрос «что такое любовь?» в великих текстах, через открытый, парадоксальный разговор между залом и сценой», — сказано в афише мероприятия.